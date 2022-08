Venerdì 5 agosto alle ore 20, nel Parco Paride Allegri a Vezzano sul Crostolo, tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda, serata “In famiglia al chiaro di luna. Giochi di una volta e pic-nic nel parco”, ultimo appuntamento del riuscitissimo e molto partecipato cartellone di eventi estivi “EstaVezz 2022” promosso dall’Amministrazione Comunale.

Un appuntamento per riscoprire il fascino dei giochi in legno di una volta così come di giochi di movimento “evergreen” come bandiera, tiro alla fune ecc. cui tutta la famiglia potrà partecipare.

E per chi lo desidera, portando da casa un plaid e un “cestino” da pic-nic con la cena, la possibilità di rilassarsi tra un gioco e l’altro nella frescura del parco.

E’ gradita la prenotazione via Whatsapp o sms al 334.6237451.

L’evento è curato dalla Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” e da Ar/S Archeosistemi Soc. Coop.