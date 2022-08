Le analisi in programma, comprensive anche di indagini e misurazioni sul campo, potranno integrare le informazioni del quadro conoscitivo del PUG (Piano urbanistico generale), il nuovo strumento intercomunale di pianificazione del territorio previsto dalla legge regionale 24/2017, in corso di redazione.

Gli studi di microzonazione sismica hanno lo scopo di riconoscere le condizioni locali in grado di modificare il moto sismico atteso o di produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. Queste informazioni verranno condivise per la pianificazione e la realizzazione di interventi sul territorio, per la prevenzione sismica e per la valutazione del rischio sismico. Circa 23 mila euro l’impegno economico per le analisi da svolgere, di cui 17 mila stanziati dalla Regione e quasi 6 mila dal Comune di Campogalliano.