Con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia “Parlando di Sport con…” avrà come ospite Francesco Moser, grande campione dello sport italiano, il 4 agosto alle ore 20.30 a Piumazzo presso Piazza della Repubblica.

“Parlando di Sport con…” tocca il grande mondo dello sport passando per tematiche come sacrificio, integrazione, comunicazione e vita e questa volta lo farà partendo dal libro dedicato al ciclista trentino Moser curato da Beppe Conti.

Gian Paolo Maini durante la sua chiacchierata con Moser parlerà di vittorie e traguardi come il record dell’ora al Giro d’Italia e delle tre “Parigi-Roubaix” di fila ai campionati mondiali in pista e in strada.