Nella seduta dello scorso 27 luglio il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento di bilancio.

Dalla relazione dell’assessore al Bilancio non sono emerse criticità nella gestione finanziaria: la gestione di cassa è in equilibrio, gli incassi previsti consentono di far fronte agli impegni di spesa e obbligazioni contratte senza dover ricorrere ad anticipazioni di cassa, permane l’assenza di debiti.

L’assestamento è reso necessario in particolare per far fronte al forte aumento dei costi delle utenze indotto dalla crisi ucraina: il “caro energia” viene fronteggiato in parte con l’attività di efficientamento energetico e di ottimizzazione portata avanti anche in questo anno, in particolare con la dotazione di LED per il 30% della pubblica illuminazione, mentre per la restante parte, che per il comune si traduce in aumento delle utenze di ulteriori 255.000€, si provvede con risorse proprie del Comune per 145.000 euro, derivanti dall’avanzo di bilancio, oltre a un contributo dello Stato di 110.000 euro.

E’ stato possibile trasferire ulteriori risorse per i centri estivi (45.000 euro) e per realizzare eventi e produzioni culturali.

Risorse sono state stanziate per portare la banda ultra larga al Teatro Biagi D’Antona e per implementare i punti Free Wi-fi sul territorio, migliorando così i collegamenti, fondamentali in una società sempre più tecnologica e interconnessa.

Tra le economie ottenute, si segnalano i 10.000 euro risparmiati grazie all’adozione di procedure informatiche per la notifica delle bollette TARI.

Il PNRR entra prepotentemente in scena con l’iscrizione a bilancio dello stanziamento di 5 milioni di euro per la nuova scuola media, primo stralcio del finanziamento complessivo di 14 milioni ottenuto dal Comune di Castel Maggiore.

L’atto, che sarà disponibile sul sito del Comune nei prossimi giorni, è stato approvato con il voto favorevole del PD, della lista Bene in Comune e del Movimento 5 Stelle, voto contrario è stato espresso dal Gruppo misto e da Fratelli d’Italia.