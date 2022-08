MILANO (ITALPRESS) – Una lunga attesa, ma al termine di una trattativa complessa Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Il nazionale belga, classe 2001, è atterrato a Milano intorno alla mezzanotte di lunedì e questa mattina ha sostenuto le visite mediche. La società rossonera ha poi ufficializzato in serata l’arrivo a titolo definitivo dal Bruges: De Ketelaere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90.

Cresciuto nel settore giovanile del Bruges, ha debuttato in prima squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l’esordio con la Nazionale dei Diavoli Rossi, con cui vanta otto presenze e un gol.

“Sono ovviamente molto entusiasta di imbarcarmi in questo nuovo viaggio. Sono un giovane calciatore che aveva l’ambizione di giocare all’estero, in un top team – le prime parole di Charles De Ketelaere, rilasciate al sito del Bruges, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Milan – Voglio ringraziare tutti al Bruges per tutte le chance che mi sono state date, sarà per sempre casa mia”.

– foto LivePhotoSport –

