“Colpiti da questa improvvisa scomparsa, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la città di Sassuolo, esprimiamo sentite condoglianze e un altrettanto sentito ringraziamento per il lavoro portato avanti come insegnante per tanti nostri studenti e studentesse, presso il liceo Formiggini”.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi, con queste parole, si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Luca Goldoni, insegnante del Liceo cittadino.