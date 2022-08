Iniziano martedì 2 agosto i lavori di asfaltatura che, a Vignola, interesseranno il tratto della Tangenziale Ovest compreso tra via Caselline e la rotatoria all’intersezione tra via Libertà, via Montanara e la stessa tangenziale. La ditta incaricata dei lavori procederà prima alla fresatura profonda e poi al rifacimento della pavimentazione in asfalto.

In corrispondenza del tratto interessato dal cantiere la circolazione dei mezzi avverrà a senso unico alternato regolato da movieri. La fine dei lavori è prevista per venerdì 5 agosto. Nei primi giorni della prossima settimana, invece, sono programmati i lavori di asfaltatura di via Vittorio Veneto, all’altezza della curva del Gessiere.

Per i due cantieri verranno utilizzate le risorse – 150mila euro – previste dal Ministero per la manutenzione delle strade comunali.