Tutti a teatro con “Aria Aperta Festival kids” organizzato dall’associazione Quinta Parete in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Tre spettacoli gratuiti per famiglie – ormai giunti all’ultimo appuntamento – nella bella cornice del parco di Villa Pace.

Venerdì 5 agosto lo spettacolo in anteprima nazionale “Augusto Finestra” della compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete. L’accesso è libero e gratuito, occorre solo portare un telo per sedersi nel prato. Per info e prenotazioni 342-9337099 oppure segreteria@quintaparete.org e in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la struttura del Bla.