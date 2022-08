Martedì 2 agosto 2022, Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, ricorre il quarantaduesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Di seguito le principali iniziative e cerimonie istituzionali:

La Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi inizierà con l’arrivo al Parco della Montagnola, tra 6.30 e le 8.30, delle staffette podistiche e ciclistiche Per non dimenticare. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d’Oro, sarà presente lo stand di Poste Italiane con l’annullo filatelico speciale realizzato per commemorare il 42° anniversario della strage.

Alle 8.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore incontrerà i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Quest’anno ha annunciato la sua presenza per il Governo il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi. Durante l’incontro in Cortile d’Onore sono previsti gli interventi del Sindaco, del presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del ministro Patrizio Bianchi.

Alle 9.15 è prevista la partenza del corteo da piazza Nettuno, con arrivo in Piazza Medaglie d’Oro.

In Piazza Medaglie d’Oro, alle 10.10, interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle 10.25 il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia l’intervento del sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore.

A seguire, le autorità presenti e una delegazione dei familiari delle vittime deporranno le corone istituzionali nella sala d’attesa.

Alle 10.50, sul primo binario della stazione, verranno deposte le corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus. Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la consigliera delegata della Città metropolitana Sara Accorsi.

Alle 11.15 dal piazzale Est della stazione partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro. È prevista la deposizione di corone, la benedizione delle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano e gli interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, Loretta Pappagallo dell’Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano, dell’assessore del Comune di Bologna Daniele Ara e della consigliera delegata Sara Accorsi.

Alle 11.15, nella Chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, celebrerà la Santa Messa. Saranno presenti l’assessore del Comune di Bologna Massimo Bugani e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca.

Alle 11.30, nella sede di Cotabo, via Stalingrado 61, saranno deposte le corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Interverranno l’assessora Valentina Orioli e il consigliere delegato della Città metropolitana Paolo Crescimbeni.

Alle 11.45, al sottopasso alta velocità di via del Triumvirato, ci sarà la commemorazione presso il murale sulla memoria della strage dove sarà portato anche l’autobus 37, restaurato e messo a disposizione da Tper, uno dei simboli di quel giorno. Parteciperanno Daniele Borsari, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bologna, e Franco Cima, consigliere delegato agli Affari istituzionali della Città metropolitana.

A partire dalle 17, al campo sportivo di via Montesole 391 a Ceretolo, si svolgerà “Lo sport ricorda”, quadrangolare di calcio fra le squadre Comune di Bologna, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), FER Ferrovie Emilia-Romagna, Cotabo. In apertura sarà ricordato il consigliere comunale e presidente di quartiere Nicola De Filippo. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Alle 21.15, in Piazza Maggiore, il concerto finale del Concorso Internazionale di composizione “2 agosto”-28ª edizione, dedicato a partiture di orchestra. L’orchestra del Teatro Comunale, diretta da Pasquale Corrado, eseguirà nella prima parte i tre brani vincitori del concorso: “(My room has) two doors” di Eugenio Mininni (Italia), primo premio; “Pre[c]lude” di Farzan Salsabili (Iran), secondo premio; “a través de los océanos” di Agustín Castellón Molina (Cile), terzo premio. A seguire verranno eseguite la Sinfonia n. 3 in la minore di Alexander Borodin, interrotta dalla morte dell’autore nel 1887, e la Sinfonia da Requiem op. 20 di Benjamin Britten, scritta nel 1940 e dedicata dal musicista alla memoria dei genitori scomparsi qualche anno prima. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3. Interverranno il sindaco Matteo Lepore e la delegata Cultura di Bologna e Città metropolitana Elena Di Gioia.

Al termine del concerto sarà proiettato il documentario “Un minuto di silenzio. La strage della stazione di Bologna nel racconto di Paolo Bolognesi”, di Fabio Fiandrini e Marta Pettinari.

