Ancora una vittoria per la scuderia sassolese Piedepesante ed il suo Stars&Stripes nel Campionato Italiano di Power Pulling. Sabato scorso, 30 luglio, si è svolta la quarta tappa di campionato italiano di Power Pulling nella splendida fiera zootecnica San Gaetano.

Nella categoria Pro Stock si è imposto dopo una qualifica magistrale il sassolese Stars&Stripes con la misura di mt 89,42; al secondo posto il bresciano Francesco Ferrario su Black Devil mt 79,25 davanti all’altro padrone di casa Fabio Ronga su Fordino 5000 con mt 78,80.

Il trattore sassolese ha dato ancora una volta una dimostrazione di forza limitando il gas in finale per conservare il motore per la prossima tappa che di svolgerà già sabato 6 agosto a Trecasali (Pr) all’interno dell’omonima fiera agricola.