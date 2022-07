Dopo due anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, dal 29 luglio riprende il Festival dell’Unità a Villalunga di Casalgrande che si riconferma festa regionale della federazione dell’Emilia-Romagna. Il Circolo Pd Sassuolo e i Gd Distretto Ceramico saranno presenti con i propri volontari nello stand Piazza Street Food: “Un’occasione per incontrarci in vista delle elezioni politiche nazionali.

Domenica 31 luglio alle ore 21.00 al Festival dell’Unità di Villalunga sarà presente il segretario del Pd Enrico Letta con il quale potremo discutere della nostra prossima agenda politica, dei valori che ci uniscono e in base a ciò di possibili alleanze. Sarà un’occasione per comprendere la strada che vogliamo intraprendere per vincere queste elezioni nazionali e garantire ancora un futuro attento alle politiche solidali nel nostro Paese.

Lavoreremo tutti e tutte insieme affinché il lavoro svolto dal governo uscente venga migliorato per favorire la nostra comunità, partendo dalle fasce più deboli della popolazione, dalle famiglie, dalle donne, dai giovani, dall’ambiente e dalla buona imprenditoria. L’impegno dei volontari di Sassuolo all’interno della Festa è espressione e parte di questa sfida”.