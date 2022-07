“La Mutina romana: il reimpiego dei materiali in Ghirlandina” è il tema centrale della visita guidata alla Torre civica in programma sabato 30 luglio alle 19.

La visita è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/eventi/visite-guidate/la-mutina-romana). La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo dei partecipanti è alle 18.45 davanti alla biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco. Per informazioni Iat-Ufficio informazioni e accoglienza turistica, piazza Grande 14, tel. 059 203 2660.

La visita partirà dall’esterno della Torre, analizzando i materiali costruttivi: nel medioevo, infatti, per edificarla furono recuperate e riutilizzate pietre di epoca romana, provenienti dal sottosuolo e in particolare dalla via Emilia. I visitatori, quindi, avranno l’opportunità di salire sulla Torre e, dalla sala dei Torresani con i capitelli dei maestri campionesi, potranno ammirare da un punto di vista privilegiato il nucleo urbano. Dai finestroni si può seguire il tratto cittadino della via Emilia, che fu tra le più importanti arterie dell’Impero Romano.

Il biglietto di ingresso, che si paga direttamente in biglietteria il giorno della visita, costa 3 euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone; è gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori.

Le visite guidate a tema alla Torre Ghirlandina sono in programma ogni ultimo sabato del mese: sabato 27 agosto, alle 19, sarà sul tema “La torre e il palazzo del libero comune”; sabato 24 settembre, alle 19, l’appuntamento è dedicato alla pendenza della Ghirlandina tra passato e presente; sabato 29 ottobre, alle 17.30, la visita sarà “L’infelice e vil Secchia di legno”.