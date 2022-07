Il gruppo Pd di Sassuolo afferma che gli atti consiliari presentati per chiedere alla giunta spiegazioni riguardo il mancato coinvolgimento dei cittadini per la stesura del Piano Urbanistico Generale, non hanno avuto risposte soddisfacenti.

La nota del gruppo consiliare Pd Sassuolo:

“Il Piano Urbanistico Generale (Pug), come prevede la legge regionale del 2017, disegna il profilo della città: prevede le sue trasformazioni e i suoi utilizzi. La legge sancisce che il piano sia progettato e condiviso con i cittadini, ma a Sassuolo chi è stato coinvolto? Pochissimi soggetti sono stati considerati interlocutori privilegiati, mentre altri non sono stati nemmeno convocati. Ad esempio, solo tre associazioni sportive sono state interpellate. Il Pd sassolese si chiede perché quelle tre e non le altre e i motivi di questa mancanza di trasparenza.

Nell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo posto il tema tramite un’interrogazione e due ordini del giorno. Le risposte sono state del tutto insoddisfacenti. Il coinvolgimento dei cittadini non è la preoccupazione principale della giunta: è stato posticipato ‘a data da destinarsi’ l’impegno a consultare i cittadini, che verranno interpellati solo quando le decisioni più importanti saranno state prese. Abbiamo anche proposto che la giunta, nel corso della realizzazione del piano comunale, valutasse la possibilità di destinare nel Pug una parte del parco ad area per lo svolgimento di eventi musicali e spettacoli, con strutture agili e temporanee.

Lo straordinario successo dello Youth Festival ha dimostrato le grandi capacità organizzative dei giovani sassolesi. Perché non studiare, in accordo con la Soprintendenza, una simile possibilità? Possibilità che non è stata neanche discussa in Consiglio. La proposta è stata bocciata senza che nessun consigliere anche giovane della maggioranza esprimesse un suo parere. Questa è l’attenzione che l’amministrazione a guida Lega/Forza Italia ha per la città e i suoi abitanti”.