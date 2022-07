Mirandola protagonista nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 luglio con le proprie bellezze storico artistiche e specialità culinarie. A fare tappa nella Città dei Pico, il terzo appuntamento del ciclo di incontri di Educational – Ciclovia del Sole, del tour dedicato ai Comuni sottoscrittori dell’accordo sulla Ciclovia del Sole. L’incontro – che ha visto la partecipazione di amministratori e tecnici degli enti i cui territori sono attraversati dalla nota pista ciclabile – è stato reso possibile grazie all’organizzazione del servizio di Promozione e accoglienza turistica Ceas “La Raganella” del Comune di Mirandola, oltre che dalla preziosa collaborazione di Città Metropolitana di Bologna, di Sustenia, Parrocchia di S. Maria Maggiore e dell’associazione cittadina “La Nostra Mirandola”.

Un ciclo di incontri fortemente voluti allo scopo di promuovere la conoscenza reciproca e la scoperta delle peculiarità un territorio ricco di storia, natura e grandi eccellenze enogastonomiche.

Dopo un breve saluto introduttivo e di benvenuto post ritrovo in Piazza della Conciliazione di fronte al Duomo, tenuto dall’Assessore al Territorio del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi, ha preso il via la visita guidata – svoltasi rigorosamente in bicicletta – di tutto il centro storico, accompagnati dalla relatrice Prof.ssa Nicoletta Arbizzi dell’Associazione “La Nostra Mirandola”. Poco prima delle 20 la “carovana” ha fatto tappa presso “L’Osteria del tortellino”: una location ideale che ha ospitato un gustoso laboratorio di maccheroni al pettine delle Valli Mirandolesi sotto l’attenta supervisione delle sfogline del territorio. Prima di rientrare in Piazza della Conciliazione per concludere l’incontro, al termine del laboratorio, il gruppo si è goduto una degustazione di prodotto tipici locali.