Fra i tanti appuntamenti estivi in calendario in paese, i prossimi rendez-vous musicali:

stasera, venerdì 29 luglio

K2 IN CONCERT – Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Genesis Summer Night con Diso Gilioli (voce, flauto, percussioni), Corrado Castagnoli (basso, chitarre, voci), Bebo Tosi (hammond, tastiere, piano), Mauro Righi (chitarre, voci), Simone Fellina (batteria, percussioni).

I GENESIS la cui massima espressione si sviluppa dal 1970 al ’75, periodo in cui era presente Peter Gabriel, raccontano un certo modo d’intendere la musica e il rock diventava una cosa seria da ascoltare standosene seduti, concentrati, assorti in un silenzio estatico. Lo chiamavano “Progressive Rock”, quello dei Genesis, ma era una musica romantica e immaginifica che molto raramente sacrificava l’atmosfera e lo sviluppo della melodia, al “virtuosismo” fine a se stesso. Gabriel utilizzava le maschere per comunicare, trasportare il pubblico in un mondo fantastico e favolistico dal sapore del music-hall vittoriano. All’epoca questa musica così squisitamente British, ricca di citazioni classicheggianti, fu uno shock visivo ed emozionale, talmente forte da farli entrare nella storia del Rock a pieno titolo: era nato il fenomeno ” GENESIS”.”

Domenica 31 luglio

SWING IT! Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Concerto Wes&Billie con musica swing.

Elena Rovesti (voce), Mattia Dallospedale (contrabbasso e basso elettrico), Stefano Boggi (chitarra jazz), Benedetta Rositano (batteria).

Il progetto musicale Swing it! si propone come una monografia dedicata alla musica swing americana degli anni “30-”40.

Durante il periodo infatti, grazie alle grandi orchestre o big band fondate da Count Basie e Duke Ellington si sviluppa il genere che diede origine a quella che si definisce come swing fever, subito diffuso anche oltre oceano per merito della radio.

Il genere musicale caratterizzato dall’accento “oscillante” divenne presto unico e rappresentativo di un’intera epoca, iniziando a diffondersi anche nel cinema e richiamando attorno a sé anche grandi compagnie di ballerini, che oggi, come allora, tornano a riempire le sale da ballo a dimostrazione che il genere esercita ancora il suo fascino a distanza di quasi un secolo.

Il progetto vuole riproporre queste indimenticabili sonorità che ciascuno di noi ha avuto il piacere di ascoltare quantomeno in qualche pellicola hollywoodiana ambientata nella swing era, i ritmi e gli accenti che trascinano e inducono a battere il tempo con i piedi anche ai meno conoscitori, ispirandosi alle musiche di Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman e alle voci di Ella Fitzgerald e Mel Tormé.

Il filo delle storie

LETTURE IN BIBLIOTECA – Ore 10.30 – Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura della BiblioLettrici

Orario temporaneo di apertura della Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini

DAL 25 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE 2022: lunedì 9.00-12.30, martedì 9.00-12.30, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 9.00-12.30, venerdì 9.00-12.30, sabato 9.00-12.30

La biblioteca sarà chiusa per ferie da lunedì 8 a venerdì 19 agosto compresi.