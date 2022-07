Il 28 luglio 2022, in Bologna, presso la caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, l’Arcivescovo di Bologna, S.E. Rev.ma Card. Matteo ZUPPI, ha incontrato i Carabinieri della Legione “Emilia Romagna”. L’Autorità è stata ricevuta nella Sala “Virgo Fidelis” dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Davide Angrisani. All’incontro hanno partecipato tutti i Comandanti dei nove Comandi Provinciali della regione, lo Stato Maggiore del Comando Legione, il Consiglio di Base della Rappresentanza e i referenti provinciali dell’Arma della Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere.

Il Gen. Angrisani, infatti, nel presentare all’Arcivescovo l’organizzazione e le attività dell’Arma in Emilia Romagna, si è soffermato sul contrasto alla violenza di genere e sui progetti di collaborazione in atto tra l’Arma e le varie Istituzioni/associazioni che si occupano di supporto alle cosiddette “fasce deboli” della popolazione.

Al termine della visita, il Cardinale ZUPPI ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno in favore della collettività e per il contributo che offrono quotidianamente per assicurare – insieme alle altre Forze di Polizia – l’ordinato vivere sociale cittadino.