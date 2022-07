A seguito della rottura alla rete idrica in via Paraviana a Vignola. I tecnici del Pronto Intervento di Hera si sono subito attivati e sono al lavoro per la riparazione del guasto, così da ripristinare quanto prima la completa operatività del servizio.

Per eseguire i lavori è stato necessario chiudere la strada e interrompere l’erogazione dell’acqua a circa 250 utenze in via Paraviana e strade limitrofe, servizio che sarà ripristinato alla completa riparazione del guasto, entro metà pomeriggio di oggi, salvo imprevisti.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero verde di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.