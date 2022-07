Consentire l’avvio delle procedure per realizzare investimenti, per oltre otto milioni di euro, per interventi destinatari di contributi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la ragione alla base della sesta variazione al bilancio del Comune di Modena approvata nei giorni scorsi con procedura d’urgenza dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, e che dovrà poi essere ratificata dal Consiglio comunale alla ripresa delle attività.

Il provvedimento riguarda solo il conto capitale, per un valore di 8 milioni e 150 mila euro, mentre si renderà presto necessaria una settimana variazione sulla parte corrente del bilancio, sempre della Giunta con poteri del Consiglio, per garantire le risorse per l’organizzazione delle elezioni politiche del 25 settembre. Nel bilancio, infatti, le risorse erano state programmate per il prossimo anno, alla scadenza naturale della legislatura.

La variazione approvata riguarda, per oltre un milione di euro, l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione della nuova sede del Centro per l’impiego nell’ambito del Pinqua, il Piano innovativo della qualità dell’abitare. Con l’approvazione del nuovo elenco prezzi della Regione, infatti, è stato necessario rimodulare il costo dell’intervento, che avrà una spesa complessiva di 4 milioni e 438 mila, con un ulteriore contributo di 600 mila euro della Regione e 495 mila euro di risorse aggiuntive del Comune che porta così a un milione e 220 mila euro l’ammontare del contributo comunale all’intervento che può contare anche su oltre un milione di euro di fondi Pnrr. L’intervento verrà realizzato dalla società di trasformazione urbana Cambiamo spa.

Sempre legato al Pinqua è la previsione di 134 mila euro di oneri fiscali per la realizzazione dell’intervento dal valore di oltre otto milioni di euro sul comparto Nonantolana per la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di 48 alloggi di edilizia residenziale.

Per la realizzazione dei progetti di welfare finanziati dal Pnrr sulle povertà estreme (contributo di 910 mila euro per strutture di accoglienza), il Comune utilizzerà per la progettazione dell’intervento un contributo di 50 mila euro della Fondazione di Modena, assegnato con il bando “Italia Domani – Modena”.

Con la variazione, inoltre, il Programma triennale dei lavori pubblici del bilancio comunale viene aggiornato con i tre progetti sull’impiantistica sportiva finanziati dal Pnrr per circa 7 milioni e 500 mila euro nell’ambito del bando “Sport e inclusione sociale”: la riqualificazione dello stadio del baseball, con lavori di adeguamento dei tre campi da gioco, i cosiddetti diamanti; un intervento di efficientamento energetico delle piscine Dogali, per migliorare le prestazioni dell’impianto e ridurre i consumi; una nuova struttura all’avanguardia per lo skateboard e due piste per bmx, da realizzare accanto all’attuale skatepark “Le Gobbe”, con tutto ciò che serve per evoluzioni e acrobazie.