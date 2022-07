Gli appuntamenti di Mundus 2022 ai Chiostri si concludono con un nuovo speciale ospite per Mundus: il 1° agosto arriva una giovane star dall’anima funk, J. P. BIMENI che insieme all’ensemble spagnolo The Black Belts presenterà il suo album d’esordio “Free me”, una voce sorprendente, dalla critica associata al soul del primo Otis Redding, in cui risuona l’anima dell’Africa.

Discendente di una famiglia reale burundese, Bimeni lascia il suo paese all’età di 15 anni durante la guerra civile. Sopravvivendo a tre episodi in cui la sua vita viene attentata, ottiene infine lo stato di rifugiato e fugge nel Regno Unito dov’è rimasto da allora. Si trasferisce a Londra nel 2001, dove abbraccia le infinite possibilità musicali che la città offre tra jam sessions con svariati artisti nei molti locali della metropoli, dove incontra una Adele allora adolescente, e una giovane Amy Winehouse ben lontana da essere una star.

Nel suo album di debutto “Free Me”, ispirato dalle classiche sonorità anni ‘60 di Motown e dai grooves della Stax Records, Bimeni impregna i racconti delle sue canzoni di amore e perdita, speranza e paura, e delle esperienze straordinarie con cui la vita lo ha messo alla prova. Free Me risulta essere una profonda colonna sonora soul per la sua vita sofferta, un album che colpisce e incanta. Nel disco, alle jam funk si susseguono profonde ballad provenienti dal southern soul, dimostrando un’incredibile estensione vocale creando on un’atmosfera unica grazie a quel suo stile africano “deep soul”, quel soul che solo chi conosce la vera sofferenza sa interpretare.

J.P. BIMENI divide il palco con la formazione spagnola The Black Belts, che si compone di: Alejandro Larraga tastiere, Rodrigo Ulises batteria, Pablo Cano basso, Fernando Vasco chitarra, Rafael Díaz sax, Ricardo Martínez Losa tromba.

Crediti

J. P. BIMENI & THE BLACK BELTS – FREE ME

Jean Patrick Bimeni voce

Alejandro Larraga tastiere

Rodrigo Ulises batteria

Pablo Cano basso

Fernando Vasco chitarra

Rafael Díaz sax

Ricardo Martínez Losa tromba

Biglietti

Ingresso: 10 € – online su: www.vivaticket.it – Biglietteria Teatro Valli, piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7 – Fino al 30 luglio: da lunedì a sabato: ore 9.30 – 12.30 / martedì e mercoledì: ore 17 – 19 – Prenotazioni telefoniche: 0522 458854 (lunedì e giovedì ore 14 – 17) www.iteatri.re.it – biglietteria@iteatri.re.it – Lunedì 1° agosto i biglietti saranno acquistabili solo presso la Biglietteria ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro, 44/c) dalle 20.30 alle 21.30

Per Informazioni

COMUNE DI REGGIO EMILIA Fondazione Palazzo Magnani – 0522 444446 – info@palazzomagnani.it – www.palazzomagnani.it

ATER Fondazione – www.ater.emr.it, T. 059 340221 – mundus@ater.emr.it – FB festivalmundus