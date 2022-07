Venerdì 29 luglio 2022 (ore 21) si apre il lungo fine settimana dedicato al teatro contemporaneo del festival Le notti delle Sementerie, presso lo spazio agri-culturale Sementerie Artistiche (via Scagliarossa 1174) a Crevalcore (Bologna), con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi.

In scena Sogno di una notte di mezza estate, in prima nazionale (in replica il 31 luglio) regia di Federico Grazzini della compagnia Sementerie Artistiche. Un’esperienza immersiva e itinerante che trasforma i luoghi dell’azienda agricola fondendoli con l’atmosfera magica del teatro. Uno spettacolo corale, che accoglie il pubblico in una dimensione nuova, trasformata: bisogna lasciare ogni certezza e immergersi nel mondo ambiguo e magico del bosco, del gioco e del teatro per uscirne a nostra volta rinnovati.

Sabato 30 luglio (ore 22) l’istrionico attore e regista Stefano Cenci presenta l’irriverente Wonderboom, un’asta giocosa dove è possibile salvare, pezzo dopo pezzo, il puzzle complesso del materiale umano e poetico del territorio che la ospita. Sei disposto a pagare per salvare le bellezze della tua città? I ricordi delle persone che l’hanno vissuta, l’arte, la natura, i suoi sapori? Cosa invece sei disposto a lasciare andare nell’oblio? Lo spettacolo introdotti alle 19.30 da CUT brevi indagini sonore prima della visione, approfondimenti critici a cura di Altre Velocità.

Il festival ruota attorno ad un singolare teatro di paglia, teatro effimero che ogni anno viene progettato in base alle caratteristiche degli spettacoli che dovrà accogliere, con tanto di quinte, fondale, sedute, e poi alla fine del festival torna ad essere paglia, scomparendo dal campo.

Le Notti delle Sementerie fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il sostegno del Comune di Crevalcore.

Sementerie Artistiche è una compagnia teatrale che gestisce l’omonimo spazio agri-culturale di creazione, formazione e residenza artistica, nato all’interno di una azienda agricola nella campagna bolognese, come risposta al terremoto emiliano del 2012. Dalla necessità di ricostruire alcuni degli spazi dell’azienda agricola Valle Torretta è scaturita la possibilità di attivare anche una funzione culturale, oltre che agricola, in quel contesto. Da allora l’azienda e Sementerie convivono sviluppando progetti paralleli. L’ampiezza, la pluralità, l’apertura degli spazi in condivisione con l’azienda agricola permettono di organizzare eventi allargati di cui il teatro è il filo rosso, ma che offrono un’esperienza completa: la possibilità di mangiare insieme, “stare” nel luogo, abitarlo, anche solo per una sera. Le Sementerie sono aperte a diverse suggestioni e progetti con artisti e creativi italiani ed internazionali. La visione è quella di un vero e proprio villaggio delle arti.

Durante tutto il festival saranno attivi il bar e la piccola cucina, con prodotti dell’azienda agricola Valle Torretta e di altri produttori locali.

Biglietti: l’ingresso agli spettacoli è a pagamento con la formula del Biglietto Responsabile che offre diverse fasce di prezzo a scelta del pubblico e la tessera associativa 2022.

15 € – Tessera associativa inclusa

5 € + 3 € di Tessera associativa

Per info e partecipare agli spettacoli è necessaria la prenotazione su www.sementerieartistiche.it – Per info e prenotazioni last minute contatta il numero 388 2460985

Volontari: la call per i volontari è ancora aperta. Le Notti delle Sementerie sono il frutto della condivisione e della partecipazione, ogni anno abbiamo la conferma di quanto l’aiuto dei volontari sia fondamentale e prezioso, non importa se per una, due, tre o tutte le serate del Festival. Per info e partecipazione come volontario compila qui: www.sementerieartistiche.it/rassegne/notti-delle-sementerie-2022/diventa-un-volontario