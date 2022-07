L’Amministrazione comunale invita gli scrutatori iscritti nell’apposito Albo a comunicare l’eventuale interesse a far parte dei seggi il 24 e 25 settembre, in occasione delle elezioni politiche, al fine di nominare persone delle quali sia accertata la disponibilità.

La dichiarazione va fatta entro le ore 12:00 di giovedì 18 agosto dal sito del Comune, esclusivamente nell’apposita sezione creata: non saranno tenute in considerazione comunicazioni di disponibilità pervenute in forma diversa.

Il Comune ricorda inoltre la possibilità, per le persone non iscritte all’Albo ma interessate a svolgere la funzione di scrutatore il 24 e 25 settembre, di segnalare sempre sul sito la propria disponibilità a esser chiamati per eventuali esigenze dell’ultimo momento, qualora cioè si rendessero necessarie sostituzioni quando si costituiranno i seggi.

Come sempre, gli scrutatori dovranno rendersi disponibili il sabato pomeriggio, per le operazioni preliminari alle votazioni; la domenica dalle 06:45 alle 23:00 per le operazioni di voto quindi, senza interruzione, sino al termine dello scrutinio.

L’avviso integrale sulla nomina degli scrutatori per le politiche di settembre sarà consultabile sul sito del Comune di Carpi.

Per informazioni: Ufficio Elettorale, 059649572/4; elettorale@comune.carpi.mo.it