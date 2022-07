Prende il via domani, venerdì 29 luglio, la tredicesima edizione della Festa Regionale del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna che, dopo due anni di assenza, ritorna a Villalunga di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, presso il Parco Secchia in via Smonto Brugnola.

Fino al 15 agosto, grazie all’impegno di oltre 600 volontari, i visitatori avranno a disposizione musica: con concerti gratuiti tutte le sere, dal liscio allo spazio giovani e intrattenimento con spettacoli e cabaret. Tante le proposte gastronomiche dei sei ristoranti della Festa: “I sapori del Mare” e quelli della montagna alla “Preda”, la pizzeria e la Piazza dello street food con gnocco fritto e tigelle, L'”Osteria enoteca” con i suoi menù tradizionali e, immancabile, la carne alla griglia dei “Falò”.

Non mancheranno le iniziative politiche, si comincia domani, venerdì 29 luglio, alle ore 20 con il saluto alla Festa e ai volontari con Luigi Tosiani, segretario regionale Pd Emilia Romagna e Massimo Gazza, segretario Pd Reggio Emilia. Alle ore 21 presso la Piazza della Festa interverranno Debora Serracchiani, presidente gruppo Pd Camera dei Deputati e Maria Stella Gelmini ministro Affari Regionali. Modera Agnese Pini, direttrice de “La Nazione”, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino”, “QN”

Domenica 31 luglio, sempre in Piazza della Festa, alle ore 20.30 saranno presenti Brando Benifei capodelegazione Pd al Parlamento Europeo e Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia intervistati da Giacomo Bedeschi direttore Gazzetta di Reggio.