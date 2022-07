Il cantautore Graziano Romani – nativo di Casalgrande – è attivo dagli inizi degli anni 80, ed è noto per essere stato il creatore e leader della storica rock-band ‘Rocking Chairs’ e per la sua corposa ed eclettica carriera solistica, che ormai conta ben 24 album, cantati sia in inglese che nella nostra madre lingua.

La nuova tournèe dell’artista, molto apprezzato per la sua voce intensa ed espressiva e per l’emozione che sa suscitare nelle sue coinvolgenti esibizioni dal vivo, è dedicata al suo secondo disco solista in italiano ‘Storie dalla Via Emilia’, che quest’anno celebra il ventennale dalla pubblicazione. Un’opera fondamentale della sua discografia, che includeva brani come ‘Augusto cantaci di noi’, ‘Tre Croci’, ‘Portami giù al fiume’, ‘Dio della radio’ e vari altri, tutti molto rappresentativi di una spiccata e verace ‘emilianità’.

Insieme ai valenti musicisti della sua band, in concerto Romani proporrà anche altre canzoni autografe dal suo vasto repertorio, sempre tra quelle più legate alla sua terra, l’Emilia. In scaletta non mancherà pure una manciata di brani tratti dal suo recente e apprezzato disco ‘Augusto: omaggio alla voce dei Nomadi’, per ricordare il grande e indimenticabile Augusto Daolio. C’è anche l’omaggio al gruppo modenese ‘Equipe 84’ e interpretazioni di classici dell’epoca beat, con suggestive ‘versioni in italiano’ di Bob Dylan e dei Moody Blues. Un concerto che diventa anche un esclusivo e coinvolgente ‘viaggio musicale’, caratterizzato da un intenso sound rock-folk, tra suggestioni soul, blues e musica d’autore.

Un evento che è anche un ‘Raduno’, ovvero l’annuale appuntamento (quest’anno giunto alla 19a edizione) che Romani organizza per gli ‘spiriti liberi’ e tutti gli appassionati della sua musica.

Appuntamento sabato 30 luglio, ‘Arena Riserva Rossa’, ore 21.15, ingresso gratuito.