ROMA (ITALPRESS) – “Venti miliardi del Pnrr sulla sanità in un colpo non si erano mai visti prima. E poi ci sono i Pon Salute per la prima volta nella storia, con cui s’investono 620 milioni per i rafforzare i consultori, la salute di genere, per la salute mentale”. Così il il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, nel corso di una iniziativa a Roma di Liberi e Uguali. “Ho la sensazione – ha continuato il ministro – che siamo ad un momento cruciale della storia del nostro servizio sanitario nazionale, che apre una finestra di opportunità senza precedenti. Nei dieci anni precedenti il Covid si metteva un miliardo in media all’anno sul fondo sanitario nazionale. Oggi abbiamo 10 miliardi in tre anni. Oggi – ha concluso Speranza – abbiamo 17.400 borse di specializzazione per neolaureati in medicina il triplo di tre anni fa il doppio di due anni fa. Nei prossimi anni avremmo una immissione molto forte di nuovo personale medico”.

(ITALPRESS).

