Sabato 30 luglio al Parco di Villa Levi, a Reggio Emilia, doppio appuntamento a cura del Teatro dell’Orsa.

Alle ore 18 la Compagnia FarBaracca proporrà Chi la farsa l’aspetti, un’occasione piacevole e spensierata, per bambini dai 5 anni d’età e per tutti, per incontrare la tradizione del Teatro dei Burattini.

Alle ore 21 è in programma la prima presentazione in città de Il cammino della Postumia, nuovo documentario di Alessandro Scillitani, che dopo la proiezione dialogherà con Monica Morini e Bernardino Bonzani.

L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è libero e gratuito.

Possibile picnic: portare teli e tovaglie. Ci sono tavoli e bar aperto per ristoro bevande fresche. Pizza ordinabile tra un evento e l’altro.

Villa Levi si trova in via Fratelli Rosselli 107 a Reggio Emilia.

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.