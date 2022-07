“Implementare le azioni di primo soccorso all’interno del Corpo Unico nei confronti degli utenti, attraverso un utilizzo corretto del dispositivo salvavita chiamato “DAE”, intensificando l’attività di formazione e addestramento e l’acquisto di un adeguato numero di dispositivi in modo da essere presenti contemporaneamente in più luoghi”. Questo è uno degli obiettivi che il Corpo di Polizia Locale della Bassa Reggiana si è dato per l’anno in corso e per il quale l’Unione Bassa Reggiana ha ottenuto un finanziamento dalla regione Emilia Romagna, come spiega il comandate Carlo Alberto Romandini.

Il DAE è un apparecchio portatile intelligente che analizza il ritmo cardiaco in massimo 20 secondi e, in caso di bisogno, invia una scarica elettrica di alto voltaggio al cuore per riportarlo al suo normale ritmo. La norma vigente relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08) prevede l’obbligo di dotazione di defibrillatori semi automatici solo per gli impianti sportivi ove si effettui attività sportiva professionistica o dilettantistica. Il Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana ha deciso di dotarsi di 8 defibrillatori da utilizzare nelle sedi di lavoro e sulle auto usate per i servizi di controllo del territorio.

L’utilizzo del DAE non è prerogativa di un medico, ma è consentito anche a personale laico, purché idoneamente formato. La formazione del lavoratore può essere attuata tramite la frequentazione e il superamento di uno specifico corso chiamato BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) che ha una durata di 5 ore.

L’Unione Bassa Reggiana, unitamente alla Croce Rossa di Guastalla, ha organizzato uno specifico corso per gli operatori e per altri dipendenti dell’Unione dei Comuni che ha previsto obbligatoriamente un’istruzione teorica ed esercitazioni pratiche. Al termine, 32 agenti hanno acquisito l’attestato di idoneità all’uso del DAE e a questi operatori vanno aggiunte 6 unità che erano già in possesso dell’abilitazione e che hanno effettuato l’attività di re-training.

Il progetto è stato completato nella giornata di ieri quando all’Unione Bassa Reggiana sono stati consegnati gli 8 defibrillatori acquistati che sono stati omologati e inseriti in rete dal personale della locale Croce Rossa.

Nei prossimi giorni 2 defibrillatori verranno posizionati presso gli uffici del Corpo Unico a Guastalla e a Novellara, mentre gli altri 6 verranno collocati all’interno dei veicoli utilizzati per i servizi esterni.