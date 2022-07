Insieme al presidente onorario di Fimba Italia, Pierluigi Marzorati, sono intervenuti i rappresentanti delle squadre: Italia Basket Over 40 femminile, Medaglia d’Argento per la categoria over 40; Italia Basket Over 40 maschile, Medaglia d’Oro per la categoria Over 40; Underdogs Futura Italia maschile, Medaglia d’Oro per la categoria Over 45; le squadre A.S.D. FIMBA Italia maschili, vincitrici della Medaglia d’Oro per le categorie Over 50, Over 55 e Over 60.

Alle squadre è stata consegnata una pergamena.