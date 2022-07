Una riflessione sull’identità femminile che racchiude al suo interno l’amore, il cambiamento e un umorismo sferzante. Lady Grey gioca con il linguaggio, trasforma una storia in un’altra, e passando da uno scenario all’altro, ci porta in un tempo in cui è impossibile riconoscere cosa appartiene a lei e cosa a noi; non è mai esplicitato chiaramente di chi stia parlando, e tantomeno si sa di cosa stia parlando… sono storie inventate o immaginate? Fatti accaduti? Favole? Provocazioni? È un mistero. È racconto di Vita, “la somma delle forze che resistono alla morte”.

Lady Grey è il secondo testo della trilogia dell’autore Will Eno, inserito fra “Thom Pain” – finalista al Pulitzer 2005 nella sezione Teatro e dalla stagione 2022/2023 nuova produzione del Centro Teatrale MaMiMò insieme al Teatro nazionale di Genova – e “Proprietà e atto”.

Giovedì 28 luglio, alle ore 21:00, al Castello di Viano – Via Castello, 9, 42030 Viano RE -, Lady Grey (con le luci sempre più fioche) vedrà in scena Alice Giroldini, guidata dalla regia di Marco Maccieri, in una versione estiva che avrà come palcoscenico la splendida roccaforte matildica situata nella valle del Tresinaro.