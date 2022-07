Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha incontrato stamani, nella sede di viale Aldo Moro, la console generale degli Stati Uniti, Ragini Gupta. La console era accompagnata dal consigliere politico-economico, Michele Comelli.

Il presidente e la console hanno condiviso il bilancio positivo della recente missione di sistema organizzata dalla Regione negli Usa (New York, Boston, Washington e Philadelphia) nello scorso mese di giugno. Sono state così poste le basi per la prossima missione – in programma in autunno – che si svolgerà tra California e Texas. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo centrale degli Usa come area di interesse strategico per l’Emilia-Romagna dal punto di vista economico e in termini di innovazione e scambio tecnologico. Gli Stati Uniti, infatti, rappresentano il primo partner commerciale extra-UE dell’Italia e dell’Emilia-Romagna e molti progetti della Regione destinati agli Stati Uniti hanno avuto come obiettivo l’ulteriore rafforzamento di questo legame, sia nei settori commerciali (food prima di tutto), sia sul piano degli investimenti. Attualmente sono già presenti in Emilia-Romagna circa 150 imprese americane.

La console Ragini Gupta è entrata nel servizio diplomatico degli Stati Uniti d’America nel 2002. Nel luglio 2020 ha assunto l’incarico di console generale presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze. In precedenza, ha svolto il ruolo di Senior Advisor a Washington, D.C. nell’attuazione della più grande riorganizzazione nel Dipartimento di Stato degli ultimi 20 anni, che ha portato alla creazione dell’Ufficio degli Affari Pubblici Globali.