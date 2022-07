Da mercoledì 27 luglio chiude al traffico veicolare e pedonale, eccetto i residenti, il tratto di via Sant’Orsola compreso tra via Sgarzeria e via Ganaceto per un intervento di rinnovo del manto stradale.

I lavori su via Sant’Orsola fanno parte di un pacchetto di interventi di riqualificazione che interessa anche corso Canalchiaro, finanziato con un contributo ministeriale del valore di 230 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano.

L’intervento sul tratto di via Sant’Orsola segue i lavori di ammodernamento della rete gas a cura di Hera e prevede la sostituzione di alcuni pozzetti di ispezione delle fognature, la predisposizione delle reti per gli impianti di illuminazione pubblica, il consolidamento della fondazione stradale e il rifacimento dell’asfalto, con la rimozione e il recupero dei ciottoli che attualmente si trovano sotto il manto stradale.

La conclusione dei lavori è prevista in qualche settimana.

Prende il via mercoledì 27 luglio, dalla rotatoria di viale Trento Trieste con via Vignolese, un intervento di riasfaltatura che proseguirà nei prossimi giorni anche su viale Muratori, viale Medaglie d’oro e viale Fabrizi.

I lavori comporteranno l’attivazione di un senso unico alternato, con velocità massima di 30 km/h, e divieto di sosta con rimozione nei tratti interessati via via dal cantiere.

A partire da mercoledì 27 luglio, alle 8.30, il tratto interessato dai lavori è quello che va dalla rotatoria di viale Trento Trieste con la Vignolese su viale Muratori fino all’incrocio con via Sadoleto.

L’intervento proseguirà poi su tutto viale Medaglie d’oro (dall’innesto su piazza Manzoni a viale Muratori) e su tutto viale Nicola Fabrizi (da viale Muratori a largo Garibaldi).

La conclusione dell’intervento è prevista in alcune settimane.

Giovedì 28 luglio, dalle 8.30 e fino al tardo pomeriggio, chiude al traffico via Paolo Ferrari nel tratto compreso tra la rotonda di viale Ciro Menotti e l’incrocio con viale Reiter, a sua volta chiuso nel tratto iniziale fino alla rotonda su via Piave. Sarà temporaneamente soppressa, inoltre, la fermata dell’autobus della linea 9.

La chiusura si rende necessaria per consentire a InRete distribuzione energia di eseguire in sicurezza le lavorazioni necessarie a rinnovare i cavi di media tensione che servono la zona Crocetta-Suore.