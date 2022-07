Si chiama “Scuola Più” ed è un nuovo progetto del Comune di Scandiano che risponde ad uno dei dossier strategici dell’amministrazione comunale, elaborati nella scorsa campagna elettorale insieme ai cittadini, con il quale si mira a offrire un servizio scolastico più flessibile, a misura di famiglia.

“Con questo obiettivo – ha spiegato la vice sindaca e assessore alla scuola Elisa Davoli – abbiamo voluto affidare ad un’indagine conoscitiva i desiderata delle famiglie scandianesi, prima di elaborare un progetto che andasse nella direzione di ampliare l’offerta educativa, rispondendo al contempo ad alcune esigenze evidenti”.

Dal sondaggio condotto nella seconda parte dell’anno scolastico è quindi emerso l’interesse per un servizio di supporto all’assistenza ai compiti e di offerta di attività ludiche nelle giornate del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina, un potenziamento dell’offerta di servizi complementari alle attività didattiche, mediante l’attivazione di nuove iniziative che vadano nella direzione rilevata.

Per l’anno scolastico 2022-2023 quindi il Comune ha introdotto una grande novità sulle scuole primarie, dove in via sperimentale saranno attivate le attività pomeridiane del mercoledì, consistenti sia in un’attività di supporto allo svolgimento dei compiti sia nella realizzazione di attività ludico-ricreative. L’attivazione del servizio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 avrà effetto per l’intera durata dell’anno scolastico.

Verranno garantiti l’utilizzo degli spazi di alcune scuole primarie del territorio, che verranno decisi in base al numero degli iscritti e agli spazi necessari. Il progetto educativo vuole favorire lo svolgimento dei compiti in autonomia e propone attività ludico-ricreative con il supporto di figure educative professionali in base al numero dei frequentanti per tutta la durata pomeridiana del servizio.

La delibera, approvata nei giorni scorsi dalla giunta, prevede anche l’accesso prioritario rivolto alle bambine e ai bambini frequentanti i corsi a tempo pieno, e la presentazione delle domande di iscrizione, attraverso il portale dedicato, dovrà avvenire non oltre l’8 agosto 2022.

“Si tratta di un’opzione – ha spiegato Elisa Davoli – su cui chiediamo però un contributo economico delle famiglie. Una condivisione delle spese – ognuno per le proprie possibilità – che serve a preservare l’equilibrio finanziario dell’ente di fronte ad un servizio sperimentale, innovativo e cucito su misura, che avrà un ulteriore step di realizzazione nel prossimo mese di febbraio”.

Da sabato 4 febbraio infatti si raddoppia. Oltre al mercoledì pomeriggio, gli alunni delle scuole primarie scandianesi potranno partecipare a “Scuola Più” anche il sabato mattina. In questo caso, oltra alla supervisione allo svolgimento dei compiti e alle attività ludico-ricreative, sarà possibile effettuare anche alcune uscite a tema alla scoperta del territorio del Comune di Scandiano. La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire, in questo caso, attraverso il portale dedicato dal 5 al 19 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e la delibera completa, si rimanda al sito web dell’ente www.comune.scandiano.re.it.