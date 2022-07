Da domani, mercoledì 27 luglio, a venerdì 5 agosto, via Che Guevara sarà oggetto di manutenzione straordinaria. Durante il periodo degli interventi è previsto il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato.

Nello specifico, i lavori prevedono il rifacimento del manto stradale, mediante interventi localizzati di risanamento del fondo; la posa in opera del manto d’usura di spessore di 3 cm e il ripristino della segnaletica orizzontale esistente. La scelta di via Che Guevara è l’esito di un’analisi dello stato di manutenzione della rete stradale comunale, condotta tramite rilevazioni in sito e documentazione fotografica effettuata dai tecnici comunali.

L’intervento comporta una spesa complessiva di 34 mila euro, di cui 25 mila euro provenienti da un contributo statale del Ministero dell’Interno, assegnato ai comuni per lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano, e i restanti 9 mila euro dal Comune.