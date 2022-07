Il mese scorso, il Sindaco fioranese Francesco Tosi si è recato in visita presso il nuovo poliambulatorio pediatrico voluto dal dottor Alfio Bondioli, portando le sue felicitazioni per la realizzazione di questo bellissimo progetto. Insieme a lui, il Primo Cittadino di Pavullo Davide Venturelli, parente del medico.

Il progetto di ristrutturazione del poliambulatorio è stato concepito per offrire ai bambini un approccio più dolce all’identificazione delle patologie e alle cure. Nella scoperta dei contenuti ludici, il bambino può dimenticare il vero motivo che lo ha portato a frequentare il poliambulatorio. Uno spazio creato quindi su misura dell’infante, con riferimenti al mondo fantastico sviluppati dalla designer Sonia Carichino sulle pareti esterne dell’edificio.

Gli infissi in alluminio sono stati ricoperti con un contro telaio di legno (compensato marino) per scaldare l’atmosfera e mitigare la fredda presenza del cemento armato. Legno che si avvolge fino a formare una sorta di cerchio in corrispondenza dei due ingressi, che sarebbe l’accesso metaforico al ventre della balena o alla nave dei pirati. L’ingresso principale si apre sulla sala d’attesa che si trasforma in sala giochi con un pavimento interattivo, una biblioteca infantile ed un gigantesco albero della vita che ricopre una colonna portante. Gli ambulatori si affacciano sul salone in modo armonico senza barriere architettoniche. All’esterno sono state posizionate croci simmetriche in legno che si illuminano in modo indiretto per offrire un punto di riferimento identificabile per tutte le emergenze pediatriche.

Il progetto è stato donato dal direttore creativo Gino Venturelli che ha lavorato alla realizzazione in collaborazione con la designer Sonia Carichino e con artigiani del territorio. Il progetto è stato voluto dal dott. Bondioli in qualità di committente, per un miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti all’infanzia sul nostro territorio.