Ancora una conferma in casa Idea Volley Sassuolo, che nella stagione 2022 – 2023 potrà contare anche su Federica “Bubi” Busolini, che – come le già confermate Dhimitriadhi e Civitico – sarà al suo terzo anno in maglia sassolese.

Romana, Federica è cresciuta nel vivaio capitolino: muove i primi passi nel mondo del volley all’All Volley e fa parte del CQT Roma e del CQR Lazio. Nel 2015 passa all’Ostia Volley Club, con cui porta a termine il al suo percorso giovanile. Parallelamente, prende parte anche ai campionati di Serie B2 e B1. Nella stagione 2018 – 2019, è promossa in prima squadra e con l’Acqua & Sapone Roma Volley Club prende parte al suo primo campionato di Serie A2. L’anno successivo passa poi alla Libertas Martignacco e nella stagione 2020 – 2021 arriva a Sassuolo.

Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto telefonicamente Federica, che ha commentato così la sua permanenza a Sassuolo: “Per me questo sarà il terzo anno qui a Sassuolo e ormai posso dire di sentirmi a casa. Ho trovato un ambiente in cui si lavora bene e si può crescere tanto quindi sono stata contenta di riconfermare.

Quest’anno avremo tanti volti nuovi e ritroverò anche una vecchia compagna, Chiara Scacchetti (Chiara e Federica hanno giocato insieme nella stagione 2018 – 2019 a Roma ndr), e sarà sicuramente importante ricreare un bel gruppo come quello degli ultimi anni, ma sono sicura che non sarà difficile.

Per quanto riguarda gli obiettivi della prossima stagione, singolarmente spero di proseguire con la mia crescita e di ricambiare la fiducia che la Società continua a darmi; per quanto riguarda la squadra, invece, porsi degli obiettivi adesso è ancora presto, sicuramente dovremo lavorare tanto, ma sono certa che anche quest’anno riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni, spero anche davanti ad un pubblico numeroso”.