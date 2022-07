Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori manutenzione delle opere idrauliche, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Occhiobello, verso Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena, SR16 Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello;

-nelle due notti di giovedì 28 e venerdì 29 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord, verso Bologna. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni in seguito ad incidente, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia/Milano.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale e percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Argentina e rientrare sulla A4 alla stazione di Padova est, per proseguire in direzione di Brescia/Milano.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni – verso Bologna e Padova – e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto o di Ferrara sud

Per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 luglio, sul Ramo di allacciamento A4/A13, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, per proseguire verso Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 26, alle 6:00 di mercoledì 27 luglio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione o di Rimini nord.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione delle opere d’arte, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova. Si ricorda che la stazione di Bologna Borgo Panigale è chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, in modalità continuativa.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 28 e venerdì 29 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 “Roveri/SS65 della Futa” e lo svincolo 11 bis “Castenaso-Ravenna”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Villanova, Via Tosarelli e Via Mattei.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Ancona/Pescara. Di conseguenza, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio. Contestualmente, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Ancona/Pescara, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello per la SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.