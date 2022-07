Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per l’annata 2022.23 alla Scuola Calcio Modena FC – Accademia Modena 1912 per i bambini nati dal 2014 al 2017. Per la prossima stagione una grande novità rivolta ai più piccoli, l’attività di psicomotricità e avviamento allo sport rivolta ai nati nel 2018.

I corsi si terranno, come sempre, nell’impianto più grande in regione, la Polisportiva Saliceta con 2 campi a 11 in sintetico, 2 campi a 11 in erba naturale, 5 campi da calcio a 5, 2 grandi palestre oltre a tutti i servizi annessi.

I tecnici che seguiranno i bambini nel percorso formativo sono tutti qualificati Uefa o Laureati in Scienze Motorie, molti gli ex giocatori canarini capitanati dal responsabile tecnico Roby Malverti tra cui Marino D’Aloisio, Paolo Ricchi, Andrea Minozzi, Marco Nicoletti tanto per citarne alcuni.

Lo staff non è solo qualificato a livello di formazione sportiva, infatti tutti i tecnici sono abilitati all’utilizzo del defibrillatore e hanno svolto il corso di primo soccorso, questo per non lasciare nulla al caso e dare maggiore tutela agli iscritti e alle loro famiglie.

Ricco calendario di impegni con partite e tornei a livello provinciale, regionale e Nazionale oltre a test match con altre società professionistiche.

I 2014 partiranno con l’attività il 1 settembre mentre per tutte le altre annate il via sarà sabato 10 settembre dalle ore 15,30 presso la Polisportiva Saliceta con l’Open Day, un pomeriggio di festa dove far provare ai bambini il gioco del calcio.

Per ogni iscritto un kit di abbigliamento del nuovo sponsor tecnico del Modena FC targato “New Balance” e la possibilità di seguire gratuitamente al Braglia le gare del campionato di Serie B.

Le iscrizioni sono aperte e a numero chiuso sino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni www.accademiamodena1912.com