Nel fine settimana la Polizia di Stato di Modena ha svolto un’intesa attività anticrimine nel capoluogo ed in provincia, sia attraverso l’ordinario controllo del territorio svolto dalla Squadra Volante che attraverso servizi interforze all’uopo programmati con il concorso della Polizia Ferroviaria, di unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e con il supporto, nelle zone di competenza, dei Militari dell’Operazione “Strade Sicure”.

Denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 27 anni, fermato nel corso di un posto di controllo in via Virgilio, per guida con patente revocata, essendo già stato sanzionato in passato per la medesima violazione. L’autovettura è risultata priva di copertura assicurativa e della prevista revisione, motivo per il quale è stato anche sanzionato e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Un uomo di 29 anni, irregolare sul TN, è stato deferito all’A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Nella zona della Stazione Ferroviaria sono state rinvenute dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrate a carico di ignoti; mentre un cittadino straniero, regolare sul TN, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura quale assuntore, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, in quanto trovato in possesso di 5,3 grammi di hashish ad uso personale.

Nella giornata di sabato, all’esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Immigrazione, personale della Questura di Modena ha proceduto all’accompagnamento di un uomo classe ’93 presso il CPR di Gradisca d’Isonzo, da dove verrà definitivamente rimpatriato. Lo stesso era stato fermato durante un controllo svolto dalla Polizia Locale di Modena nel Parco Ferrari.

A Carpi, personale del Commissariato di P.S., a seguito di controllo, ha contestato la violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per il possesso di 0,9 grammi di hashish ad un giovane straniero di 24 anni, il quale è stato contestualmente segnalato alla locale Prefettura.