ROMA (ITALPRESS) – “La questione dei nomi è secondaria. Io non sono candidato a nulla, io non ho ambizioni, ho un leader che si chiama Silvio Berlusconi e toccherà a lui guidare Forza Italia e il centrodestra verso la vittoria. L’importante è vincere le elezioni, vinciamo la partita e poi vediamo chi alza la coppa”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Noi non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno”, ha aggiunto Tajani che poi ha detto “Fare le liste uniche con la Lega è una ipotesi che non è mai esistita, noi correremo con il nostro simbolo e lo faremo orgogliosamente. Noi non faremo mai nessuna lista, nè con la Lega e nè con gli altri”. Quindi rivela: “Ci sarà in settimana l’incontro tra i leader, dovrebbe essere mercoledì, vogliamo presentare all’Italia un progetto di Paese. Ci sono una serie di cose importante da fare, dobbiamo riuscire a combinare l’economia reale e con quella ambientale per dare una prospettiva nei prossimi anni”, ha concluso.

Foto: agenziafotogramma.it

