Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile, salvo temporanei addensamenti, più probabili sulle pianure settentrionali ed il settore orientale, dove non si escludono brevi rovesci anche temporaleschi. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibilità di rovesci o temporali in estensione dai rilievi alla pianura, più frequenti sul settore centro-occidentale. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità nel corso della serata.

Temperature minime in lieve ulteriore aumento con valori attorno a 25/26 gradi, leggermente inferiori nelle aree rurali e sul ferrarese. Massime in diminuzione con valori tra 33 e 35 gradi nelle pianure interne e attorno a 31 gradi lungo la costa. Venti inizialmente deboli tra ovest e sud-ovest, tendenti rapidamente a ruotare tra est e nord-est a partire da nord, con rinforzi soprattutto nelle ore pomeridiane e raffiche associate ai fenomeni temporaleschi. Mare inizialmente poco mosso, con moto ondoso in rapido aumento fino a mosso ed in attenuazione in serata.

(Arpae)