L’Amministrazione comunale di Maranello ha programmato per le prossime settimane, in vista della riapertura delle scuole, un intervento che riguarderà il giardino della materna ‘Agazzi’, situata in piazza Amendola. Nell’area esterna della scuola d’infanzia, che in primavera ha visto l’arrivo di una nuova ‘torretta’ con scivolo, verrà infatti installata una pavimentazione antitrauma da 82 metri quadrati, che darà ai bambini e alle educatrici un’alternativa in più per le attività all’aperto.

Il giardino verrà dunque in parte riorganizzato, per consentire la posa e l’integrazione della nuova pavimentazione che consentirà ai bimbi di giocare anche su una superficie non terrosa, utile soprattutto nei mesi più piovosi. La spesa per il progetto si aggira sui 13mila euro.

La stessa scuola d’infanzia Agazzi sarà anche interessata da un’importante riqualificazione del tetto: un intervento da 294mila euro complessivi, legato al tema dell’efficientamento energetico, che per cause di forza maggiore è stato rinviato all’estate del 2023.

“Il forte aumento dei prezzi subito della materie prime e le enormi difficoltà di approvvigionamento sui materiali stessi – spiega Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori Pubblici – ha di fatto impedito che il cantiere potesse partire in queste settimane, come era stato previsto un anno fa, e c’era il forte rischio di non riuscire ad utilizzare il contributo di 196mila euro intercettato dal PNRR. Ma siamo riusciti a ‘salvarlo’, pur dovendo aumentare la quota di cofinanziamento del Comune da 49mila a 98mila euro, e abbiamo rinviato i lavori alla prossima estate, per evitare disagi alle famiglie durante l’anno scolastico”.