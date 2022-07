“Una persona molto nota in città, di cui ha accompagnato la crescita prima come dirigente Marazzi e poi con lo studio aperto in città attraverso il quale era diventato Presidente del Collegio Sindacale del Sassuolo Calcio”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ricorda Claudio Raimondi le cui esequie si svolgeranno domani mattina presso la chiesa di San Giovanni Neumann.

“Alla moglie Agnese Borelli, per anni Dirigente Scolastico stimata ed apprezzata – prosegue il Sindaco – al figlio Andrea, ai nipoti ed ai tanti amici che lascia in città, vanno le più sentite condoglianze a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.