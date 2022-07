Il cartellone del Fanano saxophone week prosegue martedì 26 luglio con il concerto di Sandro Compagnon, accompagnato al pianoforte da Marianna Tongiorgi che esguirà musiche di Bach, Poulenc e Prokofiev, nella chiesa di San Giuseppe alle ore 21,15. Nato a Nizza nel 1996, Sandro Compagnon ha iniziato a suonare il sassofono all’età di 6 anni grazie al padre. Dopo aver studiato ai conservatori di Annecy e Lione, è entrato a far parte del Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi dove attualmente continua la sua formazione nelle classi di Claude Delangle e Michel Moraguès.

Tra i suoi riconoscimenti, possiamo annoverare premi ai concorsi Gap e Valenciennes e un titolo di semifinalista al concorso internazionale Adolphe Sax a Dinant 2014. Questo giovane musicista è coinvolto in varie formazioni come l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestra Nazionale di Lione e tiene anche svariati concerti sulla scena jazz francese. Si è esibito regolarmente in concerto con André Manoukian che appare anche nel suo ultimo album.

Mercoledì 27 Luglio ci sarà il concerto del Piero Odorici trio, formato da Piero Odorici, Paolo Birro e Paolo Benedettini. Entrambi gli spettacoli si terranno nella chiesa di San Giuseppe alle ore 21,15.

Piero Odorici inizia lo studio del sassofono all'età di dieci anni. Dopo avere compiuto studi classici, si appassiona alla musica jazz sotto la guida di Sal Nistico e Steve Grossman, due tra i più grandi sassofonisti del jazz moderno. Inizia poi la sua carriera artistica, suonando sia come leader che come sideman con diverse formazioni italiane e straniere, andando in tour in Italia, Francia, Germania, Grecia, Finlandia, Canada e partecipando a trasmissioni televisive e radiofoniche. Nel corso della sua carriera artistica è stato spesso invitato a partecipare ai più importanti festival jazz europei: Umbria Jazz, Orvieto (Umbria Jazz Winter), Gran Parade du Jazz di Nizza, Pori Jazz Festival, Festival Jazz di Salonicco, Nord Sea Jazz e molti altri… Ha inoltre suonato varie volte in "storici" Jazz Club come il Ronnie Scott's a Londra, il New Morning ed il Sunset a Parigi Nel panorama della musica pop ha inciso e suonato in tour con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Luciano Pavarotti, Jovanotti, Vinicio Capossela, Rossana Casale, Gloria Gaynor, George Michael, Grace Jones, Tiziano Ferro, Ornella Vanoni e molti altri.