Martedì 26 luglio alle ore 21.00, nel Parco Paride Allegri a Vezzano sul Crostolo, tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, EstaVezz 2022 propone un appuntamento con la storia: grazie alla collaborazione con ANPI Sezione di Vezzano sul Crostolo verrà presentato “Il permesso per sposarsi. Un documento, una storia” di Iara Meloni, alla presenza dello storico di Istoreco Massimo Storchi che dialogherà con Ilena Rocchi, Presidente della locale ANPI.

L’ingresso alla serata è gratuito; è gradita la prenotazione via Whatsapp o sms al 334.6237451.

La storia inedita di Gemma e Nikolaij – raccontata su RS Ricerche storiche n. 132 di Istoreco – che si incontrano nella primavera del 1944 e si innamorano. Lui non parla italiano, lei non parla russo. Lui è un soldato dell’Armata Rossa, lei una ragazza di Vezzano sul Crostolo. Il loro amore sarà osteggiato dai cattolici e dai comunisti, in un momento difficile e delicato quale quello del primo dopoguerra. Ma dopo tante difficoltà i due giovani si sposeranno e costruiranno la loro famiglia.

Il prossimo appuntamento del cartellone estivo della rassegna “EstaVezz 2022”, organizzato e promosso dall’Amministrazione Comunale, sarà particolarmente rivolto ai più piccoli: giovedì 28 luglio alle 21.30, sempre nel Parco Paride Allegri, la proiezione del film di animazione della Walt Disney Pictures “Encato”.