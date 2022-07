È terminata intorno alle 12.30 di oggi la riparazione della rottura alla rete idrica che si è verificata nella serata di sabato 23 luglio in via Industria a Bologna e che ha coinvolto cinque comuni della bassa bolognese: Molinella, Budrio, Castenaso, Medicina e Castel Guelfo.

Sono già iniziate le attività di ripristino del servizio in tutti i territori coinvolti e la situazione rientrerà gradualmente alla normalità nell’arco del pomeriggio.

Grazie alla resilienza del sistema idrico e alle manovre svolte immediatamente da Hera, si è evitata la completa interruzione del servizio.

Il guasto ha comportato in prevalenza cali di pressione che hanno generato interruzioni nell’erogazione prevalentemente ai piani alti delle abitazioni e limitatamente ad alcuni comuni.

Ieri sera Hera è intervenuta tempestivamente sul posto dando avvio immediato alle operazioni di riparazione che sono state complesse e hanno richiesto tutta la notte e la mattina di oggi.

Per limitare i disagi, in tutti i Comuni coinvolti è stato messo a disposizione un servizio alternativo con autobotti e cassoni con sacchetti di acqua, collocati in punti strategici in accordo con le amministrazioni comunali e presidiati dai volontari della protezione civile.

Nella gestione dell’emergenza, massima è stata la collaborazione con i comuni e la protezione civile per tenere informata la cittadinanza e fornire aggiornamenti puntuali sull’evolversi della situazione.