Cielo sereno al mattino; sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante il pomeriggio sui rilievi con locali rovesci o temporali e nubi medio-alte di scarsa consistenza in transito verso nord sulle zone di pianura. Ampi rasserenamenti in serata. Temperature in generale lieve aumento con condizioni di disagio bioclimatico. Minime attorno a 25 gradi nei centri urbani e sulla costa e 22/23 gradi nelle aree rurali. Massime attorno a 34 gradi sulla fascia costiera e diffusamente attorno a 37/38 gradi nelle zone di pianura e prima collina, con punte di 39 gradi sul settore centrale della regione.

Venti deboli in prevalenza orientali al mattino, nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud sui rilievi e settore occidentale con intensità in generale debole ma con possibili raffiche associate ai temporali, sul settore centro-orientale rimarranno deboli orientali con rinforzi di brezza. Venti deboli meridionali nella notte. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)