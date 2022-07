È stata la grande parata di migliaia di Ducati il momento simbolico più forte del primo giorno del World Ducati Week 2022. Un ritorno emozionante per tanti Ducatisti, a quattro anni dall’ultima edizione. Il chilometrico serpentone, con una partecipazione da record, ha coinvolto tutta la Riviera nel segno di “Let’s Ride As One”, il motto dell’evento. Arrivo al Samsara Beach di Riccione per una festa che ha visto i partecipanti ballare con la musica del noto DJ Benny Benassi.

Gli eventi sul territorio programmati per questa edizione sono davvero tanti, ma il cuore del WDW è dentro al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”: i Ducatisti sin dalle prime ore del mattino hanno vissuto esperienze uniche in pista, trovandosi fianco a fianco con i piloti Ducati o allineandosi per la partenza della parata insieme alle leggende, ai piloti e ai manager Ducati. Alcuni fortunatissimi hanno avuto la possibilità di partecipare alla “WDW MotoX2 Experience” con un pilota d’eccezione, Pecco Bagnaia che, a sorpresa, ha voluto fare un regalo unico ai suoi fan, affiancandosi a Franco Battaini nella guida della biposto.

La prima giornata di questa edizione ha confermato lo spirito del World Ducati Week, un evento unico, adatto a ogni tipo di pubblico, capace di coniugare la passione per le due ruote con la convivialità e il contatto diretto tra persone di Ducati e i Ducatisti che hanno affollato il paddock WDW.

Per tutto il giorno centinaia di Ducatisti hanno potuto testare le proprie moto nelle tante track session tra rettilineo, Quercia, Tramonto e Curvone, salire in sella alle Panigale V4 messe a disposizione dalla Casa di Borgo Panigale, far controllare il set-up delle proprie moto dai tecnici Ducati, fare un giro in pista su “taxi” Lamborghini e Audi guidati da piloti professionisti, partecipare ai talk e vivere le tante esperienze del WDW.

Molto apprezzata dagli appassionati anche l’area Adventure, adiacente al circuito, dedicata a tutti gli amanti del fuoristrada, compresi Danilo Petrucci e Jack Miller che si sono esibiti sullo sterrato. In quest’area la casa di Borgo Panigale ha messo a disposizione dei fuoristradisti Ducati DesertX, Scrambler® Desert Sled e Multistrada V4. Nella stessa zona è possibile ammirare la Audi RS Q e-tron della Parigi Dakar e la DesertX con livrea ispirata Audi.

Alla buona riuscita dell’evento hanno collaborato le istituzioni locali. Da Ducati un ringraziamento particolare va alla Polizia intercomunale di Riccione-Misano, alla Polizia di Cattolica e alla Polizia Stradale per il grande servizio svolto sulla viabilità durante la parata attraverso un lavoro coordinato ed efficace. Il rispetto dell’ordine pubblico è stato garantito dall’Arma dei Carabinieri, coadiuvato dal servizio offerto dai Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, che la Casa di Borgo Panigale ringrazia per gli uomini e i mezzi messi a disposizione per la manifestazione.