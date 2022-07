Sono dodici le squadre che si sfideranno domenica 24 luglio sul campo di beach volley delle piscine di Zocca per l’11a edizione del Torneo Avis 4×4 misto di Beach Volley che torna dopo due anni di sospensione, promosso dalle Avis comunali di Guiglia e Zocca con l’organizzazione del Gruppo Giovani provinciale, in collaborazione con le associazioni Guru Beach. Circolo Tennis Zocca e ADMO.

Un’ occasione davvero ghiotta e aperta a tutti per trascorrere in compagnia una domenica ricca di appuntamenti non soltanto sportivi. Sarà infatti possibile gareggiare sui campi di sabbia con la propria squadra, ma soprattutto, tra un match e l’altro, trascorrere una giornata all’insegna di tuffi in acqua e divertimento a bordo piscina, gustando le tipiche crescentine offerte a tutti i partecipanti dai volontari delle Avis di Zocca e di Guiglia. Nell’area saranno poi presenti stand di Avis e ADMO con gadget per tutti e possibilità di ricevere informazioni ed iscriversi alle associazioni. Le gare del 24 luglio prenderanno il via alle 10 e proseguiranno fino alle 19, con premiazioni finali.