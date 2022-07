La pianista e cantante brasiliana Clarice Assad in duo con il clarinettista Gabriele Mirabassi saranno i protagonisti del concerto del 25 luglio in un progetto inedito all’insegna del jazz e della world music che li vede insieme per la prima volta. Clarice Assad e Gabriele Mirabassi si rincontreranno sul palco dopo 24 anni, quando il clarinettista registrò un album col padre di Clarice, Sergio Assad, uno dei più noti chitarristi e compositori odierni (a cui Clarice partecipò con il suo primo brano, Flutuante).

Originaria di Rio de Janeiro, Clarice Assad si è esibita professionalmente sin dall’età di sette anni in Europa, Sud America, Stati Uniti e Giappone. Artista versatile, è un’apprezzata pianista, produttrice e musicista jazz con un prezioso talento per l’improvvisazione. Le sue creazioni sono caratterizzate da un’ampia varietà di stili: canta in portoghese, francese, italiano e inglese e utilizza la voce come strumento, creando una vasta gamma di tecniche innovative. Ad affiancarla in questo concerto Gabriele Mirabassi, clarinettista italiano che si muove fra la musica classica e il jazz, collaborando sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di danza, teatro e canzone d’autore. Negli ultimi anni svolge inoltre una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere.

