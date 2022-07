Quest’anno, per la prima volta, i Giardini Ducali di Modena ospiteranno il Festival Mundus, organizzato da ATER Fondazione, per due serate all’insegna della musica popolare.

Il 26 luglio dal palco dei Giardini si diffonderà il “Son” de Cuba che continua a preservare la sua popolarità e la sua importanza attraverso il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, ambasciatore delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo) scomparso nel 2003.

Il Grupo Compay Segundo, ensemble di nove elementi che dal 1955 tiene viva la musica del mitico musicista cubano, ha il merito di aver avvicinato il grande pubblico alla musica tradizionale cubana. Lo stesso fondatore in persona scelse i musicisti della band come suoi successori affinché divulgassero la sua arte, simbolo della cultura e del più autentico spirito cubano. Personaggio di grande spessore che mise in musica e parole l’anima più profonda e popolare di Cuba, salvando i tesori della sua tradizione musicale.

La Cuba di Guantanamera, El Manisero, Hasta Siempre Comandante e Chan Chan di Compay Segundo, si è fatta conoscere al mondo dal 1996 quando il produttore statunitense Ry Cooder registrò all’Avana l’album Buena Vista Social Club, esplosivo materiale sonoro entrato nella storia della musica cubana e della world music in generale, vincitore di un Grammy award e, ancora ad oggi, il disco cubano più venduto di tutti i tempi con oltre 8 milioni di copie. Il gruppo ottenne ulteriore fama dopo l’uscita del docu-film di Wim Wenders con lo stesso titolo del fortunatissimo e premiatissimo album. Da allora il fenomeno Buena Vista Social Club non solo non è mai tramontato, ma è cresciuto costantemente, portando in centinaia di concerti la magia, i colori e il ritmo della musica di Cuba. Compay raggiunse così il successo planetario all’età di 90 anni ed è stato impegnato in centinaia di concerti in tutto il mondo fino alla morte avvenuta nel 2003.

La data modenese è la prima tappa de tour estivo dell’ensemble che dopo svariati anni presenterà un nuovo album in autunno, il concerto sarà quindi l’occasione per apprezzare dal vivo non solo i pezzi storici del Grupo, ma anche per ascoltare in anteprima alcuni nuovi brani.

Crediti

GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUONA VISTA SOCIAL

Salvador Repilado Labrada direzione e contrabbasso

Alberto Rodríguez Piñeda armonica e voci

Hugo Garzón Bargalló prima voce e maracas

Nilso Arias Fernández seconda voce e chitarra

Rafael Inciarte Rodríguez direzione musicale e cori

Haskell Armenteros Pons clarinetto e cori

Rafael Inciarte Cordero clarinetto e basso

Rafael Fournier Navarro percussioni e cori

Yoel Matos Rodriguez chitarra e cori

In caso di pioggia il concerto verrà annullato.

Per informazioni: Comune di Modena – info.cultura@comune.modena.it, www.comune.modena.it – ATER Fondazione – www.ater.emr.it, mundus@ater.emr.it, tel. 059 340221 – FB festivalmundus