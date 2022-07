Lunedì 25 luglio arriva il sound new wave pop rock degli XSM (Ex Simple Minds), sul palco di piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, alle ore 21.30, in una delle poche tappe italiane del loro tour.

Il concerto gratuito è organizzato dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito del Sempre Maggio Fioranese.

La band ufficiale parallela è formata da alcuni storici rappresentanti del famoso gruppo scozzese e da componenti di altre band inglesi degli anni ‘80.

Gli XSM sono composti da Brian Mcgee, fondatore e batterista dei Simple Minds dal 1977 al 1981, da Gary Irvine al basso, Joe O’Neill alle tastiere, Anthony William Seaman alla chitarra e dalla voce di Owen Paul Mcgee, eclettica popstar inglese.

Brian McGee, responsabile del suono dei primi album dei Simple Minds e della composizione di brani come “Themes for Great Cities”, “Love Song”, “I Travel”, “The American”,”Changeling”e “Chelsea Girl”, salirà sul palco di Fiorano Modenese, insieme agli XSM per proporre alcuni brani pionieristici, assieme ai più grandi successi degli anni ’80.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti allo spettacolo, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso o residenti) in via Vittorio Veneto da via Gramsci/via Santuario fino all’incrocio di via Vittorio Veneto con via Statale Ovest e via Marconi.